بالفيديو.. كهوف وملاجئ الحوثيين في صعدة

فهمي محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، صوراً للكهوف التي تختبئ فيها قيادات مليشيا الحوثي الإيرانية في اليمن.

وتلجأ القيادات، إلى الفرار من الجيش اليمني وقوات التحالف العربي، والاختباء في هذه الكهوف، خاصة في محافظة صعدة.

وبثَّت قناة ” اليمن اليوم ” ، مشاهد من هذه الكهوف، التي تستخدمها المليشيا الإيرانية كملاذ أخير، للفرار وكذلك الهجوم على قوات الجيش اليمني.

يذكر أن زعيم المليشيات الحوثية السابق حسين بدر الدين الحوثي، كان قد قتل في كهف كان يختبئ فيه.