عضوة بالشورى تطالب الهلال والنصر والأهلي بإنشاء أندية نسائية
تقدمت عضو مجلس الشورى الدكتورة إقبال درندري، بطلب إنشاء أندية خاصة بالنساء في كرة القدم وذلك باسم كل نادٍ من أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، حيث تتبناها الكفاءات النسائية بالأندية والتي شاركت في مباريات محلية وعالمية.
وأوضحت ” درندري ” عبر مطالبتها أن الفريق النسائي يشارك في المنافسات والدوريات النسائية على مستوى عالمي، بالإضافة إلى رفع كفاءة الفرق النسائية لتصبح من أفضل الفرق.
وأشارت إلى أن ذلك بما يحقق رؤية الهيئة العامة للرياضة وهي أن يكون دوري المحترفين من أفضل 10 دوريات في العالم بحلول عام 2020، بحيث يتحقق للنساء والرجال على حدٍ سواء.
مجلس الشورى، أندية نسائية، دوري المحترفين
هزيم[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 1 ساعة
اشفيه يا بنت الدندري
ماجد[ عدد التعليقات: 130 ] نشر منذ 59 دقيقة
ههههههههههههه تضحك هذه
طلال[ عدد التعليقات: 487 ] نشر منذ 58 دقيقة
يريدون النساء في كل شئ والسلام
ابوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 805 ] نشر منذ 54 دقيقة
دندرلي كبرتي الفحجه الله يهديك تنافس اي تنافس الحاجة ألذي استفاد منه المواطن بالأندية تعصب وكره وحقد خلي النساء على طبيعتهن نعم الرياضة مهمه لنساء ولاكن ليس خارج أسوار المدرسه دندرلي ٠