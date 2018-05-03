عضوة بالشورى تطالب الهلال والنصر والأهلي بإنشاء أندية نسائية

علي القحطاني(صدى):

تقدمت عضو مجلس الشورى الدكتورة إقبال درندري، بطلب إنشاء أندية خاصة بالنساء في كرة القدم وذلك باسم كل نادٍ من أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، حيث تتبناها الكفاءات النسائية بالأندية والتي شاركت في مباريات محلية وعالمية.

وأوضحت ” درندري ” عبر مطالبتها أن الفريق النسائي يشارك في المنافسات والدوريات النسائية على مستوى عالمي، بالإضافة إلى رفع كفاءة الفرق النسائية لتصبح من أفضل الفرق.

وأشارت إلى أن ذلك بما يحقق رؤية الهيئة العامة للرياضة وهي أن يكون دوري المحترفين من أفضل 10 دوريات في العالم بحلول عام 2020، بحيث يتحقق للنساء والرجال على حدٍ سواء.

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