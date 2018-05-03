عادات يومية تجنبك الوفاة والإصابة بالأمراض المستعصية

واشنطن(صدى):

كشفت دراسة أمريكية حديثة بأن أعمار البالغين الذين يتبعون نمط حياة صحيًا في فترة منتصف العمر، قد تطول أكثر من 10 سنوات، كما يصبحون أقل عرضة للوفاة بسبب السرطان أو أمراض القلب.

ونصح الباحثون بخمسة عادات صحية سليمة تُقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة أو الوفاة هي ؛ الامتناع عن التدخين ،الامتناع عن شرب الكحول ،ممارسة التمارين الرياضية ، عادات الأكل الجيدة ،الحفاظ على وزن صحي .

وذكرت الدراسة أنه خلال متابعة استمرت أكثر من 30 عاما، توصل الباحثون إلى أن من اتبعوا العادات الـ5 كانوا أقل عرضة للوفاة لأي سبب بنسبة 74%، وبنسبة 82% جراء أمراض القلب و65% بسبب السرطان.

وأفادت الدراسة أن العمر المتوقع للنساء في سن الخمسين، اللاتي اتبعن العادات الصحية الخمس زاد 14 عاما مقارنة بمن لم يتبعن أيا من هذه العادات، بينما توقعت الدراسة للرجال في سن الخمسين أن تزيد اعمارهم 12 عام .