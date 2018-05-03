ريال مدريد يكشف أبرز العقبات التي تواجهه في ضم محمد صلاح

ماجد محمد(صدى):

أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الاسباني عن ثقته في قدرة فلورنتينو بيريز رئيس النادي ،على إتمام صفقة التعاقد مع محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وكشفت صحفية ” اكسبريس ” الإنجليزية أن كريستيانو رونالدو الذي يتمتع بنفوذ كبير داخل نادي ريال مدريد يريد ضم اللاعب المصري بعد نجاحاته التي حققها مع ليفربول ،هذا العام .

وذكرت الصحيفة أن الصفقة تُواجهها تحديات أبرزها مطالب ليفربول المالية ، الإ أن رونالدو نجم النادي الملكي يرى أن بيريز يملك الخبرة الكافية لتخطي تلك الصعوبات لإتمام صفقة التعاقد مع محمد صلاح .