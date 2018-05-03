راشد الماجد يصف نفسه بـ ” البوهيمي الفوضوي “

نورة الشهري(صدى):

وصف الفنان راشد الماجد نفسه بالغير منظم فحسب، موضحًا أن الأمر ليس مجرد عدم التنظيم بل أنه شخص ” بوهيمي ” بكل ما تحمل هذه الكلمة من مدلول على الفوضوية، مرجعًا ذلك إلى أن الفنانين العرب ليسوا منظمين في حياتهم اليومية.

وأوضح الماجد في لقاء تلفزيوني له، أن سبب عدم التنظيم هو أن الفنان يتولّى ترتيب كل شؤون حياته الأسرية والفنية وهو ما يجعل هناك بعض الفوضى.

وتزوج الماجد مرة واحد، وانفصل، وبقي أعزب حتى الآن ولم يصرح عن اسم زوجته مطلقا.

يذكر أنه دخل عالم التمثيل من خلال مسلسل ” لا للزوجات ” عام 1994 ، بمشاركة كل من ناصر القصبي وخالد سامي.