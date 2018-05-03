تكثيف الدوريات الميدانية حول المدارس والكليات خلال الاختبارات

نايف السالم(صدى):

كلف فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة عدداً من منسوبيها الميدانيين من ذوي الخبرات والكفاءة للعمل في فترة الاختبارات.

وتركز خطة العمل خلال هذه الفترة على تكثيف الدوريات الميدانية حول المدارس والكليات الجامعية بالتنسيق والمساندة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأكد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري أن خطة العمل الميداني في فترة الإختبارات تشمل جميع هيئات منطقة مكة المكرمة ،وتكثف الوجود الميداني بتسيير الجولات الميدانية ،وبذل كافة الجهود الميدانية ،والتوعوية مع تقديم التوجيه والنصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة.

وأشاد العمري بما يجده فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة من دعم مستمر من صاحب السمو الملكي مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ،ومتابعة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند في سبيل تحقيق تطلعات ولاة أمرنا أيدهم الله.