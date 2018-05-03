تقرير يكشف وجود 88 ألف وظيفة شاغرة بالتدريس و الصحة

نايف السالم(صدى):

ناقش مجلس الشورى ،أمس الأربعاء، تقريرا لوزارة الخدمة المدنية، أوضح وجود 88 ألف وظيفة شاغرة في هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين في الجامعات السعودية، وو وظائف صحية.

ومن جانبه طالبت لجنة الإدارة بوضع خطة تفصيلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لشغل الوظائف الشاغرة، وخاصة وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والوظائف الصحية.

وانتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى تقرير ” الخدمة المدنية ” ، مشيرين إلى أن الهيكل التنظيمي للوزارة غير واضح وغير مناسب، حيث إن هناك تقسيمات في التسلسل الوظيفي للوزارة والمسؤوليات الرأسية غير مناسبة ووزارة مثل هذه الوزارة.

وأكدوا على ضرورة إعادة النظر في الفجوة الكبيرة في سلم رواتب الوظائف الحكومية والهيئات، وكذلك بين الهيئات نفسها يوجد فجوة كبيرة وعلى مستوى الهيئة الواحدة يوجد فجوة كبيرة في الرواتب.