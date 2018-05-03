مدير شرطة عسير يرعى حفل تخريج طلبة الدورات التأهلية للأمن العام

سعيد العجل(صدى):

رعى مدير شرطة منطقة عسير ، أمس الأربعاء، حفل تخريج طلبة الدورات التأهلية للأمن العام ودورة طلبة وكالة الفوج الأمني للعام التدريبي 1438/1439هـ المنعقدة بمدينة تدريب الأمن العام بمنطقة عسير.

وألقى قائد مدينة تدريب الأمن العام بمنطقة عسير العقيد مسفر بن محي القحطاني، كلمة أوضح من خلالها شعور الجميع بالفخر ،والاعتزاز، والبهجة لهذا التشريف والتكريم لهذه المناسبة والذي يأتي امتدادا للرعاية والاهتمام والدعم اللامحدود الذي يحظى به التدريب الأمني في المملكة، من قبل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

وأكد أن المملكة بفضل الله أصبحت واحة ترفل بثوب العزة والكرامة والأمن والاستقرار وأسهموا مساهمة فعالة في ارتفاع مستوى آداء رجال الأمن والارتقاء بمستواهم العلمي والتدريبي.

ثم ألقيت كلمة الخريجين والتي توضح عن سعادتهم بتحقيق أهدافهم والوصول إلى غاياتهم وقد نذروا أنفسهم ودمائهم حينما اختاروا الالتحاق بالسلك العسكري والانضمام إلى صفوف الأمن العام في هذا الوطن الغالي بعد ذلك شاهد الحضور استعراض فقرة فرضية المطاردة والاقتحام والتي تحاكي واقع العمل الأمني في جميع التخصصات.

عقب ذلك تم استعراض مهارات الرماية والعروض العسكرية، إثر ذلك شكل الخريجون لوحة فنية بأرض الميدان مرددين النشيد الميداني ثم قاموا بتأدية قسم الولاء والطاعة.

وفي نهاية الحفل تم إعلان النتيجة العامة وتسليم الجوائز وتكريم الجهات المشاركة.