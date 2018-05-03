إعلان حركة النقل الخارجي للمعلمين بـ SMS

نايف السالم(صدى):

قررت وزارة التعليم الإعلان حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عبر الرسائل القصيرة على هواتف المعلمين والمعلمات ،حيث سترسل النتيجة للمعلمين على هواتفهم مباشرة، بدلاً من إقامة مؤتمر صحفي كما جرت عليه العادة.

وتتضمن حركة النقل الخارجي المُعلنة أسماء المعلمين والمعلمات المنقولين ضمن الحركة، إضافة إلى أسماء المعلمين والمعلمات المنقولين ضمن حركة الظروف الخاصة برنامج لم الشمل، فيما ستتاح للمعلمين والمعلمات فترة للاعتراض على نتيجة الحركة لمدة 10 أيام ومن ثم ستتم دراسة الاعتراضات وإبلاغ المتقدمين بنتيجة اعتراضاتهم برسائل SMS .

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