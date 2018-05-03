طالبات يروين قصة سقوطهن من إحدى الألعاب الترفيهية بالرياض

عادل الحربي (صدى):

على خلفية سقوط طالبات من إحدى الألعاب بمدينة الحكير الترفيهية ،في رحلة مدرسية ،روت مجموعة منهن عن سبب سقوطهن.

وأوضحت الطالبات أنهن سقطن إثر اعتلائهن إحدى الألعاب الخطرة، وأشارت إحداهن إلى أن إحدى العاملات في المدينة الترفيهية حذرتهن من ركوب تلك الألعاب الخطرة، وطالبتهن بكتابة وصيتهن، لأن بعض الألعاب بتلك المدينة الترفيهية خطرة جدًا.

ولفتت طالبة إلى أن المدرسة أقامت الرحلة بهدف الترفيه عن طالبات المدرسة، في حين رفض مسؤولو المدينة الترفيهية الاتصال بالدفاع المدني، بحسب إحدى المعلمات المرافقات للطالبات، ورفعت شكوى من أولياء أمور الطالبات إلى مركز الشرطة ضد إدارة المدينة الترفيهية، بحسب الحياة.

كانت 14 طالبة قد أصيبت جراء سقوطهن من إحدى الألعاب من ارتفاع ثمانية أمتار، وعولجت أربع طالبات في موقع الحادث، فيما نقلت 10 إلى المستشفيات.

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