بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم من ترك أبناءه يموتوا من الجوع

نايف السالم(صدى):

أجاب الشيخ سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة جامعة الإمام، على سؤال مواطنة حول حكم من ترك ابناءه ليموتوا من الجوع.

وروت الفتاة في رسالتها إلى برنامج ” يستفتونك ” أن والديها تركا المنزل ذات يوما، وبقيت هي واختها الصغيرة في المنزل وحدهما، وتوفيت الأخت الصغرى من الجوع، متسائلة هل لوالديها ذنب في ذلك أم لا.

ومن جانبه أوضح الخثلان أن على المتسبب في وفاة الطفلة التوبة إلى الله، والكفارة ” صيام شهرين متتاليين ” ، ودفع الدية.

وأشار إلى أن كون الوالدين يخليان البيت وفيه طفلتان صغيرتان هذا خطأ كبير، وأنهما بهذا فقد رما بناتهما في التهلكة.