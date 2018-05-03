أول مركز مطالبات مركبات للسيدات بإدارة كادر نسائي مؤهل بجدة

نايف السالم(صدى):

تيسيرًا لإجراءات الحصول على التعويضات المستحقة وفق وثائق التأمين على مركبات السيدات في المملكة، تم افتتاح أول مركز مطالبات مركبات مخصص للسيدات على مستوى المملكة في شركة سلامة للتأمين التعاوني.

و يعد المركز الأول من نوعه ،ويقوم بإدارته كادر نسائي مؤهل في مجال التأمين، لتقديم أرقى المستويات من العناية بالعميلات على مدار اليوم.

ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة سلامة، المهندس عمر العجلاني، خلال حفل افتتاح المركز، أن الشركة حريصة على توفير أفضل السبل لعملائها من النساء ليستطعن إنهاء إجراءات مطالبات المركبات في مكان مهيأ لخدمتهن بحيث يسمح لهن بالتعامل بحرية وراحة مع فريق نسائي سعودي متمكن يعمل لأجلهن.

وأوضح أن فرع الشركة يوفر برامج توعوية للسيدات بأهمية التأمين على المركبات وأنواع التأمين وما هي فوائده المتنوعة وأنواعه المتاحة.