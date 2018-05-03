الأمير فيصل بن بندر يرعى حفل جمعية البر الخيرية بمحافظة المجمعة

سعيد العجل(صدى):

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ،مساء أمس الأربعاء ، حفل جمعية البر الخيرية بمحافظة المجمعة بمناسبة مرور ثلاثين عام على تأسيسها وتكريم مؤسسيها وداعميها ، بحضور صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة ومعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص وذلك في قاعة الخزامى بمدينة الرياض .

وقال الأمير فيصل بن بندر في تصريح صحفي ” نحمد الله سبحانه الله وتعالى على اليد الاجتماعية العالية في هذه البلاد من أبنائها واليوم في حفل جمعية البر بالمملكة أقول للجميع شكراً على ما قدمتوا وعلى ما أوفيتم وبذلتوا لأن هذا العطاء وهذه الأعمال لا تأتي من فراغ بل من نية صادقة وصافية ” متمنياً للجميع التوفيق الجميع .

وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة حيث ألقى رئيس مجلس إدارة جمعية البر الخيرية بالمجمعة توفيق بن محمد العسكر كلمة أعرب فيها عن بالغ شكره لسمو أمير منطقة الرياض على رعايته ودعمه لأنشطة الجمعية ، مشيراً إلى الأدوار الرئيسية للمؤسسين والداعمين في مسيرة الجمعية التي تسير وفق أهداف وخطط ، مبيناً أن الجمعية اهتمت بإنشاء الأوقاف حيث بلغت الزيادة فيها خلال خمس سنوات سبعة أضعاف ونسبة إيرادات وصلت نسبتها إلى ٢١٪ ، مشيراً إنشاء العديد من المؤسسات الاجتماعية تحت مظلة الجمعية وتخصيص أهدافها .

عقب ذلك شاهد حضور عرضاً مرئياً عن الجمعية بعنوان ” ثلاثون عامًا من العطاء ” كما شاهد الحضور عرضاً مرئياً لبرنامج أموال الزكاة الذي يعد من البرامج الرئيسية في الجمعية.

وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة الرياض الداعمين لمسيرة الجمعية من أفراد ومؤسسات وجهات مانحة ، كما دشن سموه وقف الخير السابع بالمجمعة على الأرض المتبرع بها من الشيخ عبدالعزيز الشبانه .