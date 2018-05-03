حمود العنزي (صدى):

بعد موافقة مجلس الوزراء، على مبادرة ” المدارس المستقلة ” ،سيتم إسناد المدارس المستقلة إلى شركات مختصة لديها خبرات في مجال التعليم.

وأوضحت مصادر أنه سيتم منح إدارة المدارس صلاحية استبدال 35% من معلمي المدرسة التي يتم تحويلها إلى مستقلة.

وسيتم تحويل المدرسين الذين يتم الاستغناء عنهم للعمل في مدارس في نفس نطاق مدارسهم السابقة، إما في وظائف تعليمية أو في وظائف إدارية.

ذلك إضافة إلى تدشين برامج تطويرية للارتقاء بأعضاء هيئات التدريس في المستقلة، لمواكبة أحدث أساليب التعليم المعمول بها في المدارس المتطورة في دول العالم المتقدمة.

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