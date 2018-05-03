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أمن الدولة: وصول المواطن ” الدربي ” المعتقل في ” جوانتانامو ” إلى المملكة

أمن الدولة: وصول المواطن ” الدربي ” المعتقل في ” جوانتانامو ” إلى المملكة
نايف السالم(صدى):

صرح المتحدث الرسمي برئاسة أمن الدولة، بأنه في إطار الجهود الرامية لاستعادة السعوديين الموقوفين خارج المملكة، تم استعادة المواطن أحمد بن محمد بن أحمد الدربي من معتقل خليج جوانتانامو ووصوله إلى المملكة عند الساعة 11:55 مساء الأربعاء 16 / 8 / 1439هـ، حيث تم إبلاغ ذويه بوصوله وترتيب وتوفير جميع التسهيلات للالتقاء بهم.

وأوضح المتحدث الرسمي، بأنه سيتم إخضاعه للأنظمة المرعية بالمملكة التي تشمل استفادته من برامج مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 17203 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يهني عائلته بعودته ويبعده عن اي فكر متطرف او منحرف ويبعد كل مسلم عن المصايب

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