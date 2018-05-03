التحقيق في واقعة قتل مواطن لآخر بسبب خلاف بينهما

نايف السالم(صدى):

أقدم أربعيني صباح أمس الأربعاء، على قتل مواطن آخر بمحافظة رابغ، بضربه بعصا على رأسه عدة مرات، بسبب خلافات بينهما، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأوضحت وسائل إعلام محلية أ الجاني بعد جريمته ذهب إلى منزله، وأخلد للنوم، وبعد أن أفاق من نومه بعد ساعات أبلغ أحد أقاربه بجريمته.

وباشرت الجهات الأمنية بشرطة رابغ والهلال الأحمر بلاغا بالواقعة، وبعد الكشف على المجني عليه اتضح أنه فارق الحياة، وما زالت الجهات الأمنية تحقق في حيثيات الجريمة بحكم الاختصاص.