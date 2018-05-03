الغذاء والدواء تطالب بسحب ” Metaphage ” لمرضى السكري من الأسواق

نايف السالم(صدى):

وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، خطابا إلى عدة جهات حكومية، بتعليق تسجيل مستحضر Metaphage 500mg Tablet لمرضى السكري.

وخاطبت الجهات التي تضمنت منظمة الصحة العامة في المملكة، وعمداء كليات الطب في الجامعات ومديري الشؤون الصحية في كافة المناطق، بالتوجيه على من يلزم بسحب المستحضر في حال وجوده.

كما تمت مخاطبة وكيل المستحضر لسحبه من جميع الجهات المستفيدة، وأرجعت الهيئة في خطابها ذلك التعليق إلى عدم تكافؤ المستتحضر حيويا مع المستحضر المرجعي.

إقرأ أيضًا: