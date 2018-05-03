بالفيديو والصور.. رجال الأمن يحررون طفلا من قبضة خاطف بمكة

نايف السالم(صدى):

قام رجال الأمن، خريجو إحدى الدفعات، بتنفيذ فرضية أمنية بمركز تدريب في مكة المكرمة، للتصدي لخاطف طفل.

ونجح رجال الأمن، في ملاحقة الخاطف واعتراضه، باستخدام مهارات عالية في القيادة، لكنه حاول مقاومة رجال الأمن، فأطلقوا عليه النار وأصابوه.

وبمهارة عالية تم إبعاد الطفل المخطوف، عن مكان الحادث بعد أن تمكن رجال الأمن من تأمين موقع الاعتراض.