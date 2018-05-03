مصرع مواطنة وإصابة ابنها على يد متعاطِ

راشد آل شريه(صدى):

شهدت منطقة نجران جريمة بشعة، راح ضحيتها مواطنة وأصيب ابنها، في إطلاق نار على يد جان لايزال البحث عنه جاريا.

وتباشر الأجهزة الأمنية منذ ساعات جريمة قتل بشعة، نفَّذها سعودي يتعاطى ويروج للمخدرات ،لاذ بالفرار بعد ارتكاب الجريمة،بحسب عكاظ.

وتفيد المعلومات الأولية بأن الجريمة وقعت في حي الفيصلية ، وتم نقل الطفل المصاب ليتلقى العلاج في المستشفى وهو في حالة حرجة، فيما تواصل الجهات الأمنية عملها ميدانياً حتى هذه اللحظات، وفقا لما أوضحه متحدث شرطة منطقة نجران الرائد عبدالله عشوي.