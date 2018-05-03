شباب يمارسون رياضة المشي بوادي اللحيان في الباحة والمدني يتدخل لإنقاذهم

محمد بن شقيه(صدى):

صرح المتحدث الاعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس في تمام الساعة 9 مساء الاربعاء بلاغ من مواطن يفيد عن قيام اصدقائة وعددهم ٧ اشخاص بممارسة رياضة المشي داخل وادي اللحيان بمنطقة الباحة وذلك على مجموعتين الاولى مكونة من ٥ اشخاص متقدمين للمشي وشخصين متاخرين.

وافادتهم بعدم قدرتهم على تحديد موقعهم ،وايضا عدم قدرتهم على السير وعدم قدرتهم على التواصل وتحديد موقع الشخصين الآخرين.

وعلى الفور تم تحريك فرق البحث والانقاذ من كلا من إدارة الباحة ومركز بني فروة ،وإدارة العقيق والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحديد مواقعهم ،وكذلك تم دعم الموقف باليات الانارة والتدخل السريع إلى أقرب موقع محدد حيث تم التواصل مع المجموعة الأولى ،وهم بصحة جيده فيما لا يوجد اي تواصل مع الشخصين الاخرين .

وتم تحديد موقع الشخصين من قبل الجهات الأمنيه ذات العلاقة والتوصل لهم ،وكذلك مسح وادي اللحيان ،ووادي المزرع واللذان يقعان بين منطقتين جبلتين كبيره وبطول ٢٥ كيلو متر تربط شرق مدينة الباحة بجنوب محافظة العقيق .

وتم العثور على الخمسة الاخرين ونقلهم إلى أقرب نقطة لتمركز الجهات ذات العلاقة وتم تسليم حالة واحدة باعياء للهلال الأحمر والبقية بصحة جيدة ولله الحمد.

وقد ثمن مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد علي المنتشري جهود كلا من شرطة منقطة الباحة البحث الجنائي الدوريات الامنيه المرور جمعية الهلال الاحمر فريق السلام السعودي على مشاركتهم في عمليات البحث وتحديد المواقع.

ويهيب الدفاع المدني بجميع المواطنين والمقيمين باخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة في ممارسة مثل هذي الرياضة الا في المواقع المخصصة لذلك.