بالفيديو.. شرطة العارضة تكشف تفاصيل دهس شاب لسبعيني

تركي السالم(صدى):

أثار فيديو متداول لحادثة دهس مسن سبعيني بمحافظة العارضة جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق أوضح النقيب نايف بن عبدالرحمن الحكمي، المتحدث الرسمي لشرطة منطقة جازان، تفاصيل تلك الحادثة؛ حيث أكد على صحتها.

وقال ” الحكمي ” إن مركز الشرطة بالعارضة تلقى بلاغًا صباح يوم الثلاثاء الموافق ١٥/ ٨/ ١٤٣٩هـ من قِبل مرور المحافظة عن حادثة دهس، وفرار الجاني.

وأشار إلى قيام رجال الأمن بعمليات بحثية موسعة؛ على خلفية الشبهة الجنائية في الحادثة، موضحًا أنه تم التعرف على الجاني الفار.

وألقت الشرطة القبض على الجاني، واتضح أنه شاب عشريني، يعاني اعتلالات نفسية، ووُجدت آثار دماء بمقدمة السيارة التي يستقلها؛ حيث أقر بمسؤوليته عن الحادثة.