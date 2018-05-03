شرطة الحدود الشمالية توضح تفاصيل تعرض حافلة نقل معلمات للاستيقاف

سعيد العجل(صدى):

كشف المتحدث الاعلامي بشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد عويد مهدي، تفاصيل ما هو متداول في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض باص ينقل 5 معلمات للاستيقاف وفتح الباب بالقوة.

وقال مهدي: ورد مركز شرطة الفيصلية مساء هذا اليوم الساعة الثانية عشر ظهرا من يوم الاربعاء 16/ 8 / 1439 مذكرة دوريات الأمن عن بلاغ مواطن في العقد الخامس من عمره يقود باص صغير ينقل معلمات عن تعرضه للاستيقاف بالقوة قرب إشارة في أحد الشوارع الرئيسية بحي المنصورية من قبل قائد سيارة من نوع شفروليه.

وأضاف: وبعد تلقي البلاغ تم احضار صاحب السيارة المدعى عليه وهو مواطن في العقد السادس من عمره وبسؤاله عن الدعوى المقامه ضده افاد بأن صاحب الباص واثناء مروره بجواره كاد أن يتسبب له بحادث ولحق به وحاول إيقافه للتفاهم معه ، وقد تم استكمال الاجراءات الاستدلالية اللازمة تمهيدًا لإحالة الأوراق إلى النيابة العامة.