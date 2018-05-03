هيئة الرياضة تنظم البطولة الرمضانية الدولية
نظمت الهيئة العامة للرياضة البطولة الرمضانية الدولية على كأس معالي رئيس مجلس الإدارة الأستاذ تركي آل الشيخ للهواة في كرة القدم، وذلك خلال الفترة من 1 رمضان المقبل وحتى يوم19 من الشهر نفسه.
وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إن البطولة ستكون بمحافظة جدة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.
وخصصت الهيئة، جوائز مالية ضخمة لكافة الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة كأس تركي آل الشيخ للهواة في كرة القدم.
اترك تعليقاً