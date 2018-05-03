هيئة الرياضة تنظم البطولة الرمضانية الدولية

طلال الغامدي(صدى):

نظمت الهيئة العامة للرياضة البطولة الرمضانية الدولية على كأس معالي رئيس مجلس الإدارة الأستاذ تركي آل الشيخ للهواة في كرة القدم، وذلك خلال الفترة من 1 رمضان المقبل وحتى يوم19 من الشهر نفسه.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إن البطولة ستكون بمحافظة جدة على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.

وخصصت الهيئة، جوائز مالية ضخمة لكافة الفائزين بالمراكز الأولى في بطولة كأس تركي آل الشيخ للهواة في كرة القدم.