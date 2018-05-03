حساب المواطن يرد على استفسار مستفيد عن السجل التجاري

علي القحطاني(صدى):

رد حساب المواطن، على استفسار مستفيد على ” تويتر ” ، قائلًا : يجب الإفصاح عن السجل التجاري، وإذا كان بدون عوائد يتم اختيار الدخل “ صفر ” .

وأعلن حساب المواطن نتائج الأهلية للدورة السادسة التي سيتم إيداع مستحقاتها في العاشر من مايو الجاري.

وتشمل الدفعة السادسة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، والمستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 إبريل.