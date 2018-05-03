” تويتر ” يشتعل بحماس المعلمين المترقبين لنتيجة النقل الخارجي

نايف السالم(صدى):

تستعد وزارة التعليم، غدًا الأثنين، لإعلان نتيجة حركة النقل الخلرجي؛ وسط ترقب المعلمين.

وسيطر الحماس والأمل على المعلمين بينما سيطر الخوف على الأخرين من عدم تلبيه طلباتهم بالنقل، ودشن المتابعين عبر منصة ” تويتر ” وسم الذي شهد تفاعل كبير من قبل المعلمين ما بين التحمين والتساؤلات عن الحركة.

يجدر الإشارة إلى أن الإدارة العامة لشؤون المعلمين بوزارة التعليم، أكدت على صدورَ حركة النقل في موعدها المقرر يوم غد الخميس، وعدمَ وجود عدول بعد صدور الحركة أو وجود حركة إلحاقية.