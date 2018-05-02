وزير المالية: بيئتنا أصبحت أفضل للمستثمرين

علي القحطاني(صدى):

صرح وزير المالية محمد الجدعان، بأن عام 2018 الجاري سيشهد عودة اقتصاد المملكة من جديد إلى النمو، لتعويض ركود العام الماضي.

واضاف ” الجدعان ” في مقابلة مع صحيفة ” فايننشال تايمز ” البريطانية أنه بدأت نتائج توظيف ضريبة القيمة المضافة، وتحفيز القطاع الخاص لـ 19 مليار دولار، في الظهور؛ من حيث مشروعات التمويل الحكومية في مجال الرعاية الصحية والتطوير العقاري وغيرهما من الصناعات.

وتوقع أن الناتج المحلي يشهد ارتفاعًا بنسبة 2%، وهي أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي، الذي كان توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7%؛ حيث ستكون غالبية النمو في القطاع غير النفطي، قائلًا: ” السعودية اليوم باتت تحتضن بيئة أفضل للمستثمرين مقارنةً بالوضع قبل نوفمبر ” .