بالفيديو.. ” الحبيب ” يثير الجدل ويتضامن مع المتحولين جنسيا في حالة واحدة

عادل الحربي(صدى):

أثار الدكتور طارق الحبيب استشاري الطب النفسي، اليوم الأربعاء، الجدل من جديد، بالتحدث حول المتحولين جنسيا.

وقال ” الحبيب ” في برنامج “يا هلا ” ، إنه المتحولون جنسيا لهم حق في اتخاذ خطوة التحول في حالة المعاناة من اضطراب جنسي.

وأشار إلى هناك متحولين يعيشون في سعادة بعد إجراء عملية التحويل؛ بينما يوجد على الجانب الأخر من تعرضوا للأنهيار.

وأكد الحبيب على أن الاضطرابات التي يعاني منها البعض وتجبرهم على التحول السبب وراءها هو الانحراف الفطري وليس الأخلاقي؛ لذلك لابد من أن تتفهم أسرة المضطرب أن هذا الأمر ليس باختياره .