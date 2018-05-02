بالفيديو.. ” الحبيب ” يثير الجدل ويتضامن مع المتحولين جنسيا في حالة واحدة
أثار الدكتور طارق الحبيب استشاري الطب النفسي، اليوم الأربعاء، الجدل من جديد، بالتحدث حول المتحولين جنسيا.
وقال ” الحبيب ” في برنامج “يا هلا ” ، إنه المتحولون جنسيا لهم حق في اتخاذ خطوة التحول في حالة المعاناة من اضطراب جنسي.
وأشار إلى هناك متحولين يعيشون في سعادة بعد إجراء عملية التحويل؛ بينما يوجد على الجانب الأخر من تعرضوا للأنهيار.
وأكد الحبيب على أن الاضطرابات التي يعاني منها البعض وتجبرهم على التحول السبب وراءها هو الانحراف الفطري وليس الأخلاقي؛ لذلك لابد من أن تتفهم أسرة المضطرب أن هذا الأمر ليس باختياره .
“شيخةة النسوآن .. 👑[ عدد التعليقات: 10425 ] نشر منذ 1 ساعة
اخيييييييهه هذا كثرت تخبيصصاتههه 🙂🙂🙂
ابو وليد[ عدد التعليقات: 633 ] نشر منذ 56 دقيقة
هو يقصد اللي يولدين بتشوه خلقي ويضطرون انهم يجرون عمليات جراحيه للتحول الجنسي — وسبق ان حدثت عندنا عده حالات — اللي ما عنده سالف لا يعلق
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 1234 ] نشر منذ 49 دقيقة
الله يشفي جميع مرضى المسلمين
ابواحمد[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 38 دقيقة
كلامة واضح ماعلية غبار
الناحت[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 36 دقيقة
اشك في قواه العقليه هالمختل
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ 23 دقيقة
الزبدة من كلامه الله لا يبلانا انه يقول الي يبي مخنثه لا يستحي يطلعّ حرته
اعوذ بالله
Amq[ عدد التعليقات: 88 ] نشر منذ 13 دقيقة
قسم بالله هذا مريض نفسي المتحول الجنسي اكيد يبي يكون مثله مثل البنت يااهبل يعني اكيد يبي احد يمارس معاه الجنس يعني يسوي عمل قوم لوط الله يشفيك يامريض
بنت ابوها[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 6 دقائق
كويس تمام انا أحس اني ولد وفي ذكور الشعور معبي وجهه بس زيه زي الانثى
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2897 ] نشر منذ 6 دقائق
اللهم أسالك السلامه والعافيه في الدنيا والآخرة