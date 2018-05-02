بالفيديو.. داود الشريان: رفضنا مسلسل به شخص يسيء للمملكة

نايف السالم(صدى):

قال المدير التنفيذي لقناة SBC داود الشريان، اليوم الأربعاء، نحن ملتزمين بما قاله المستشار سعود القحطاني بخصوص مقاطعة الإعلاميين الذذين أساؤوا للمملكة.

وقال خلال مشاركته في برنامج ” تم ” ، في قناة sbc كنا نتعاقد على مسلسل وحين عرفنا أن هذا المسلسل يوجد به شخص يسيء للمملكة رفضنا هذا العمل، ولن يظهر على قنواتنا شخص أساء إلى المملكة.

ودعا المستشار البارز في الديوان الملكي، سعود القحطاني، الأربعاء، إلى تحديد أسماء الإعلاميين العرب الذين أساءوا للمملكة وقادتها سابقًا ومازالوا يظهرون على القنوات السعودية الخاصة، بهدف منعهم من ذلك.

وأنشأ القحطاني وسمًا على موقع “ تويتر ” داعيًا أبناء المملكة لوضع أسماء الإعلاميين الذين ثبت تورطهم بإساءات سابقة لبلاده تحت ذلك الوسم، لتشكيل قائمة سوداء على حد وصفه.