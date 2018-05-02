رجل يقتل مسن عقب سنوات من علاقة شذوذ جنسي بينهما

القاهرة(صدى):

اقدم رجل مصري على قتل مسن داخل شقته لسرقة أمواله ، عقب علاقة شذوذ بينهما استمرت لسنوات .

وتعود تفاصيل الواقعة ، عندما تلقت الشرطة المصرية بلاغاً من أحد الأهالي بمنطقة في حلوان ، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من شقة مٌسن ، وعقب حضور الشرطة وكسر باب الشقة تم العثور على مسن في السبعينات من عمره مذبوحاً بآله حادة من رقبته ، ومٌلقى داخل الشقة التي يسكن بها وحيداً .

وبالبحث والتحريات ، توصلت الشرطة للمتهم ، الذي تم القبض عليه ، وبمواجهته اعترف بارتكابه للجريمة بهدف السرقة .

وقال المتهم في اعترافاته للنيابة العامة المصرية ، إنه اعتاد الذهاب إلى منزل المجني عليه، معترفًا أنه جمعته علاقة شذوذ جنسي بالمجني عليه لسنوات مضت.

وأضاف المتهم أنه يمر بظروف مالية صعبة، الأمر الذي جعله يفكر بقتل المجني عليه، للحصول على الأموال التي ظن أنه يحتفظ بها في منزله، حيث اعتدى عليه بسلاح أبيض، وقام بذبحه حتى تأكد من وفاته كي يستطيع البحث عن الأموال.