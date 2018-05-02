غارات التحالف تقتل خبيري صواريخ بشمالي صعدة

فهمي محمد(صدى):

نجحت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، في توجيه ضربة جوية إلى تجمعات لمليشيا الحوثي الإرهابية أسفرت عن مقتل 15 من عناصرها في صعدة قبالة نجران، بالإضافة لتدمير 3 عربات عسكرية.

كما نجحت غارات التحالف في قتل خبيري صواريخ إيراني ولبناني شمالي صعدة.

وفي تعز نجحت غارات التحالف في قتل قائد وحدة القناصة العقيد أحمد البروي المكنى ” أبو خليل ” في كتائب الحسين التابعة لمليشيا الحوثي، أمس الثلاثاء، مع ثلاثه من مرافقيه.

يجدر الإشارة إلى ان البروي واحد من الضباط الحوثيين الذين تلقوا تدريبات عسكرية مكثفة على يد خبراء من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني قبل انخراطهم في تشكيل فصيل كتائب الحسين، وهي مجاميع عسكرية حوثية عقائدية توكل إلى عناصرها مهام القنص والاقتحام وتنفيذ الاغتيالات وتنفيذ الاقتحامات وصناعة المتفجرات والعبوات الناسفة.