بالفيديو.. زعيم كوريا الشمالية يبعد مصور من أمام زوجته
أظهر مقطع فيديو زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وهو يدفع مصورًا من طريق زوجته، خلال القمة التاريخية التي جمعته بالرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن.
وظهر كيم جونغ أون في الفيديو وهو يبعد المصور من أمام زوجته ري سول جو، والتي كانت تخطو لمصافحة الرئيس مون جيه إن.
فيصل[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 38 دقيقة
هههههه كويس انه ما قتله
الحربي[ عدد التعليقات: 695 ] نشر منذ 14 دقيقة
بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم
الصراحة راحة ، رئيس كوريا الشماليّة 🇰🇵 الدكتاتور : كيم جونغ أون 😂😂😂 في قمّة تاريخية
مَع رئيس الجارة كوريا الجنوبيّة 🇰🇷 يَعْنِي مشغول ⌚️ومستحي بنَفس الوقت 🤦🏻♂️
وإلا كان يحط رأس المصوّر 📸بفم المدفع وينسفه نسف 😂😂😂😂😂😂
يقولون البدنة تذهب الفطنة ، وَهَذَا زود علَى إنه دب مزاجي حاد ، ديكتاتور وَلَيْس دكتور 😂😂
بس شكل المصوّر حول 👀🇰🇵👀 مايميز بَيْن الدكتاتور 🇰🇵 والدكتور 👨🏻⚕️😂😂😂😂😂
مَع وافر المحبة .