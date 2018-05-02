بالفيديو.. زعيم كوريا الشمالية يبعد مصور من أمام زوجته

بيونج يانج(صدى):

أظهر مقطع فيديو زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وهو يدفع مصورًا من طريق زوجته، خلال القمة التاريخية التي جمعته بالرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن.

وظهر كيم جونغ أون في الفيديو وهو يبعد المصور من أمام زوجته ري سول جو، والتي كانت تخطو لمصافحة الرئيس مون جيه إن.