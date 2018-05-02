بالفيديو.. سقوط مروع لكاهن بجمر مشتعل
سقط كاهن هندي يٌدعى ” فيجاي كومار ، 35 عاماً ” بطريقة مروعة في حفرة من الفحم الملتهب أصابت جسده بحروق بنسبة ٦٠%.
وأظهر مقطع فيديو متداول فيجاي كومار وهو يركض أعلى الجمر الملتهب خلال طقس ديني لكنه تعثر ليسقط بقوة على ساقيه وذراعيه.
هرع المتواجدين في هلع لإخراجه من ممر الجمر البالغ طوله ١٥ قدما.
أجري الطقس الديني في معبد سري ريفانا سيدشوارا، بكارناتاكا الهندية، وعانى رجال الإنقاذ أيضا من حروق وصلت إلى ٢٠% من أجسادهم.
ابو عماد[ عدد التعليقات: 126 ] نشر منذ 1 ساعة
كان تركوه يطلع زي الدجاجه ع الفحم
الحربي[ عدد التعليقات: 695 ] نشر منذ 37 دقيقة
بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم
الصراحة راحة ، يا كثر مشاكلك ياكومار👳🏻 😂😂😂 لدرجة إني مَا قدرت أميز
أنت كومار وإلا حِمار 🐴😂😂😂
كومار + هندوسي يعبد النَّار 🔥🔥🔥 = 100 % حِمار ، ☑️ لاتستغرب ذَلِك ياقارىء
صحيفة صدى الإلكترونية ☑️ ولاتحتار ؛ فكومار 👳🏻 يكرم عَنْه الحمار 🐴
☑️☑️☑️ وقانا اللَّه – عزّ وجلّ وإياكم مِنْ النَّار ☑️☑️☑️
مَع وافر المحبة .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46543 ] نشر منذ 17 دقيقة
ليتهم على الجمر قلقلوه ولا انقذوه ,,
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8657 ] نشر منذ 13 دقيقة
اوه☺😁