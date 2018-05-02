بالفيديو.. سقوط مروع لكاهن بجمر مشتعل

نيودلهي(صدى):

سقط كاهن هندي يٌدعى ” فيجاي كومار ، 35 عاماً ” بطريقة مروعة في حفرة من الفحم الملتهب أصابت جسده بحروق بنسبة ٦٠%.

وأظهر مقطع فيديو متداول فيجاي كومار وهو يركض أعلى الجمر الملتهب خلال طقس ديني لكنه تعثر ليسقط بقوة على ساقيه وذراعيه.

هرع المتواجدين في هلع لإخراجه من ممر الجمر البالغ طوله ١٥ قدما.

أجري الطقس الديني في معبد سري ريفانا سيدشوارا، بكارناتاكا الهندية، وعانى رجال الإنقاذ أيضا من حروق وصلت إلى ٢٠% من أجسادهم.