الجوعي: الاحتراف أوروبيًا أفضل من الراتب الضخم في دوري المحترفين

نواف السالم(صدى):

كشف لاعب الباطن السابق وماريتمو البرتغالي الحالي عبد الله الجوعي، عن السبب وراء رحيله رغم حصوله على عروض أفضل في دوري المحترفين .

وقال ” الجوعي ” في حوار لبرنامج ” في المرمى ” إنه فضل الاحتراف أوروبيا والتنازل عن الراتب الكبير الذي كان من المقرر أن يحصل عليه في حالة انتقاله إلى الشباب أو الاتفاق.

وأشار إلى أنه تلقى الدعم من رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، حيث وعده بتقديم الدعم المالي له، وشجعه على خوض التجربة.

وأكد على أنه لا يخشى الفشل في تجربته الاحترافية، بينما يتمنى ويطمح إلى العودة إلى صفوف الأخضر.