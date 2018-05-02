” نقاء ” تكشف حقيقة تقديم الشيشة والمعسل في الفنادق

علي القحطاني(صدى):

نفت الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين ” نقاء ” ، الأخبار المتداولة، عن وزارة الشؤون البلدية والقروية بأنها تدرس إمكانية السماح بتقديم الشيشة والمعسل في عدد من الفنادق والمطاعم داخل مدينة الرياض.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، المستشار سليمان بن عبد الرحمن الصبي، إن وزارة الشؤون البلدية والقروية، أكبر داعم لمكافحة التدخين ومشتقاته، ومن أكثر الوزارات حرصًا على تطبيق الأنظمة.

وأضاف: كلنا يذكر كيف أن بلدية الرياض أصدرت العام الماضي، قرارًا يمنع بيع الدخان وجميع منتجات التبغ بالبقالات الواقعة داخل الأحياء، أو التي تقل مساحتها عن مائة متر.

ويذكر أن الوزارة طلقت حملات متعددة لمنع تداول الشيشة بالحدائق العامة، بالإضافة إلى أنها كانت ممثلة في لجنة مكونة من الإمارة و الغرفة التجارية وجمعية نقاء، في الاستراتيجية الشاملة لمكافحة التدخين بمنطقة الرياض.