” نقاء ” تكشف حقيقة تقديم الشيشة والمعسل في الفنادق
نفت الجمعية الخيرية لمكافحة التدخين ” نقاء ” ، الأخبار المتداولة، عن وزارة الشؤون البلدية والقروية بأنها تدرس إمكانية السماح بتقديم الشيشة والمعسل في عدد من الفنادق والمطاعم داخل مدينة الرياض.
وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية، المستشار سليمان بن عبد الرحمن الصبي، إن وزارة الشؤون البلدية والقروية، أكبر داعم لمكافحة التدخين ومشتقاته، ومن أكثر الوزارات حرصًا على تطبيق الأنظمة.
وأضاف: كلنا يذكر كيف أن بلدية الرياض أصدرت العام الماضي، قرارًا يمنع بيع الدخان وجميع منتجات التبغ بالبقالات الواقعة داخل الأحياء، أو التي تقل مساحتها عن مائة متر.
ويذكر أن الوزارة طلقت حملات متعددة لمنع تداول الشيشة بالحدائق العامة، بالإضافة إلى أنها كانت ممثلة في لجنة مكونة من الإمارة و الغرفة التجارية وجمعية نقاء، في الاستراتيجية الشاملة لمكافحة التدخين بمنطقة الرياض.
مغرد[ عدد التعليقات: 1525 ] نشر منذ 8 دقائق
والله انه قرار خاطى اعيدوا النظر فيه لا تضا يقون على الشباب كفا يه
مغرد[ عدد التعليقات: 1525 ] نشر منذ 7 دقائق
ويش الى فيه لو عسل فى فندق او منتجعات او فتح قهوه داخل البلد كل شى ممنوع ممنوع