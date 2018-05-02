بالفيديو.. إنسان الغاب يقلد شابا ويمنحه قبله
أشعل إنسان الغاب مواقع التواصل الاجتماعي، بمنحه قبلة لشاب عبر الزجاج الفاصل بينهما.
وظهر القرد في مقطع فيديو متداول ، وهو يلهو مع الشاب مقلدًا حركاته التي يقوم بها ثم منحه قبلة في مشهد طريف التقطته خطيبة الشاب بحديقة حيوان لويزفيل بولاية كنتاكي الأمريكية معلنة أنه حصل على صديق جديد.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46533 ] نشر منذ 17 دقيقة
طيب ,,
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3218 ] نشر منذ 16 دقيقة
ههههههههههههه هذا النوع اقرب الي حركات الانسان و كما سمعت هو مسالم و يحب التقليد سبحان الله