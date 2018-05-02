بالفيديو.. إنسان الغاب يقلد شابا ويمنحه قبله

أماني الغامدي(صدى):

أشعل إنسان الغاب مواقع التواصل الاجتماعي، بمنحه قبلة لشاب عبر الزجاج الفاصل بينهما.

وظهر القرد في مقطع فيديو متداول ، وهو يلهو مع الشاب مقلدًا حركاته التي يقوم بها ثم منحه قبلة في مشهد طريف التقطته خطيبة الشاب بحديقة حيوان لويزفيل بولاية كنتاكي الأمريكية معلنة أنه حصل على صديق جديد.

