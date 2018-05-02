الفالح: المملكة ووكالة الطاقة الدولية لن يتحكما في أسعار النفط

علي القحطاني(صدى):

صرَّح وزير الطاقة الصناعية والثروة المعدنية، خالد الفالح، بأنه لا يوجد سعي من قبل المملكة ووكالة الطاقة الدولية، للتحكم في أسعار النفط، مؤكداً أن المتحكم هو السوق.

وأضاف ” الفالح ” ، أن المملكة والوكالة تتوافقان ببأن التذبذب في الأسعار سواء بالارتفاع أو الانخفاض، ليس في مصلحة المنتجين أو المستهلكين.

وقال : ” نراقب الأسواق والتطورات فيها، وفي حال الحاجة إلى تغيير الخطط، ستقوم الدول بما سيكون من معطيات في السوق ” ، مؤكداً أن المملكة مستمرة في اتفاق خفض البترول حتى نهاية العام الجاري.