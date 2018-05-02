الفالح: المملكة ووكالة الطاقة الدولية لن يتحكما في أسعار النفط
صرَّح وزير الطاقة الصناعية والثروة المعدنية، خالد الفالح، بأنه لا يوجد سعي من قبل المملكة ووكالة الطاقة الدولية، للتحكم في أسعار النفط، مؤكداً أن المتحكم هو السوق.
وأضاف ” الفالح ” ، أن المملكة والوكالة تتوافقان ببأن التذبذب في الأسعار سواء بالارتفاع أو الانخفاض، ليس في مصلحة المنتجين أو المستهلكين.
وقال : ” نراقب الأسواق والتطورات فيها، وفي حال الحاجة إلى تغيير الخطط، ستقوم الدول بما سيكون من معطيات في السوق ” ، مؤكداً أن المملكة مستمرة في اتفاق خفض البترول حتى نهاية العام الجاري.
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