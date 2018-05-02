بعد قطع العلاقات.. المغرب تتهم السفير الإيراني في الجزائر بتدريب ” البوليساريو “

مليكة فؤاد(صدى):

وجهت مملكة المغرب، اليوم الأربعاء، الاتهام إلى السفير الإيراني بالجزائر، بالتورط في تدريب عناصر من جبهة البوليساريو الإرهابية، بالإضافه لإشرافه على تسليم أسلحة لهم.

وقالت الخارجية المغربية، في بيان لها أن الرباط قدمت أدلة مادية دامغة ولا يمكن رفضها لإيران حيال تورط عسكري لحزب الله اللبناني مع جبهة البوليساريو الانفصالية.

كما شددت الرباط على أن قرارها بقطع العلاقات مع إيران سيادي ويتماشى مع المصالح الداخلية المغربية، نافية أن تكون اتخذات قرارها تحت أي ضغط خارجي أو سياق إقليمي.