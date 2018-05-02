بعد قطع العلاقات.. المغرب تتهم السفير الإيراني في الجزائر بتدريب ” البوليساريو “
وجهت مملكة المغرب، اليوم الأربعاء، الاتهام إلى السفير الإيراني بالجزائر، بالتورط في تدريب عناصر من جبهة البوليساريو الإرهابية، بالإضافه لإشرافه على تسليم أسلحة لهم.
وقالت الخارجية المغربية، في بيان لها أن الرباط قدمت أدلة مادية دامغة ولا يمكن رفضها لإيران حيال تورط عسكري لحزب الله اللبناني مع جبهة البوليساريو الانفصالية.
كما شددت الرباط على أن قرارها بقطع العلاقات مع إيران سيادي ويتماشى مع المصالح الداخلية المغربية، نافية أن تكون اتخذات قرارها تحت أي ضغط خارجي أو سياق إقليمي.
ناصر[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 41 دقيقة
حسبي الله في جميع الاشخاص الذين يساعدون في اي ارهاب
فهد[ عدد التعليقات: 205 ] نشر منذ 40 دقيقة
طبيعي منهم المقاطعه لهؤلاء الارهابيين
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27717 ] نشر منذ 36 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46533 ] نشر منذ 34 دقيقة
من حقكم ,, ونحن مع المغرب العربي قلباً وقالباً …
,, ومثل ماقلنا سابقاً ، إيران سرطان الوطن العربي .. لابد من إستئصاله من جذوره ,,
,, لكن قل لنا ياعاهل المغرب .. ماهو موقف قطر من قضيتكم مع ( الشريفه ) إيران ، ياترى …؟؟؟؟؟؟
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27717 ] نشر منذ 28 دقيقة
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