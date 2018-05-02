أمانة نجران ترد على اتهامات عدم مطابقة مشروع درء السيول للمواصفات

راشد آل شريه(صدى):

كشفت أمانة نجران عن الأسباب التي أدت إلى انهيار جزء من كوبري تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع طريق الأمير نايف.

وقالت الأمانة أن انهيار التربة ؛ بسبب هطول الأمطار بكثافة مؤخرًا السبب وراء انهيار جزء من الكوبري، لافتة إلى أن الجسم الإنشائي للكوبري لم يتأثر .

وكان البعض اتهم القائمين على تنفيذ مشروع درء أخطار السيول التابع للأمانة من البداية ، وأن المشروع لا ينفذ بحسب المواصفات.

وفي هذا السياق ردت الأمانة قائلة: ” نأسف لتوجيه هذا الاتهام ونؤكد أن جميع مشاريعنا تنفذ حسب الشروط والمواصفات الفنية بكل حزم ودقة مع إزالة غير المطابق للمواصفات ” .

وتابعت: ” فيما يخص تنفيذ مشروع درء أخطار السيول فإن التنفيذ يتم من خلال شارع الخدمة الموازي للكوبري والذي أبعاده متفاوتة من مكان لآخر كون عرض الشارع لبعض الأماكن لا يتجاوز 10 م وحيث تم التنسيق والاجتماع بين المختصين من الأمانة وفرع وزارة النقل لبحث الإتفاق على آلية التنفيذ ؛ وأعد محضر مشترك بذلك في تاريخ 18/01/1439هـ المتضمن أن يبعد مسار المشروع من جسم الكبرى مسافة 5.5 م في المواقع التي تسمح بذلك “.

واستكملت : ” أما المواقع الضيقة والحرجة فيتم التنفيذ حسب الطبيعة على أن يتم الحفر مسافة 25 م وبعد الانتهاء يتم الردم ويبدأ الحفر بالمسافة التالية بشكل متتال وهذا ما تم مع المختصين في فرع وزارة النقل ” .

واختتمت الأمانة تصريحاتها : ” ورد إلينا خطاب فرع وزارة النقل بتاريخ 20/05/1439هـ يفيد بعدم التزام مقاول الأمانة بشروط الرخصة وأبعاد الحفر عن جسم الجسر ؛ وتم الرد عليهم بتاريخ 6/6/1439هـ المتضمن التأكيد على التزام المقاول بما جاء بالمحضر المشترك للأعمال الجاري تنفيذها ” .