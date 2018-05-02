أمانة نجران ترد على اتهامات عدم مطابقة مشروع درء السيول للمواصفات
كشفت أمانة نجران عن الأسباب التي أدت إلى انهيار جزء من كوبري تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع طريق الأمير نايف.
وقالت الأمانة أن انهيار التربة ؛ بسبب هطول الأمطار بكثافة مؤخرًا السبب وراء انهيار جزء من الكوبري، لافتة إلى أن الجسم الإنشائي للكوبري لم يتأثر .
وكان البعض اتهم القائمين على تنفيذ مشروع درء أخطار السيول التابع للأمانة من البداية ، وأن المشروع لا ينفذ بحسب المواصفات.
وفي هذا السياق ردت الأمانة قائلة: ” نأسف لتوجيه هذا الاتهام ونؤكد أن جميع مشاريعنا تنفذ حسب الشروط والمواصفات الفنية بكل حزم ودقة مع إزالة غير المطابق للمواصفات ” .
وتابعت: ” فيما يخص تنفيذ مشروع درء أخطار السيول فإن التنفيذ يتم من خلال شارع الخدمة الموازي للكوبري والذي أبعاده متفاوتة من مكان لآخر كون عرض الشارع لبعض الأماكن لا يتجاوز 10 م وحيث تم التنسيق والاجتماع بين المختصين من الأمانة وفرع وزارة النقل لبحث الإتفاق على آلية التنفيذ ؛ وأعد محضر مشترك بذلك في تاريخ 18/01/1439هـ المتضمن أن يبعد مسار المشروع من جسم الكبرى مسافة 5.5 م في المواقع التي تسمح بذلك “.
واستكملت : ” أما المواقع الضيقة والحرجة فيتم التنفيذ حسب الطبيعة على أن يتم الحفر مسافة 25 م وبعد الانتهاء يتم الردم ويبدأ الحفر بالمسافة التالية بشكل متتال وهذا ما تم مع المختصين في فرع وزارة النقل ” .
واختتمت الأمانة تصريحاتها : ” ورد إلينا خطاب فرع وزارة النقل بتاريخ 20/05/1439هـ يفيد بعدم التزام مقاول الأمانة بشروط الرخصة وأبعاد الحفر عن جسم الجسر ؛ وتم الرد عليهم بتاريخ 6/6/1439هـ المتضمن التأكيد على التزام المقاول بما جاء بالمحضر المشترك للأعمال الجاري تنفيذها ” .
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