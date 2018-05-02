محكمة جدة تنصف متضرري الصندوق العقاري بحكم نهائي ونافذ

نايف السالم(صدى):

أنصفت محكمة جدة الإدارية، متضرري الصندوق العقاري، اليوم الأربعاء، بعد إصدارها حكماً نهائياً نافذاً وقطعياً ضد الصندوق، حيث انتهت مدة تقديم الاستئناف على الأحكام، دون أن يتقدم الصندوق بطلب.

وصرَّح أحمد القحطاني، المتحدث الإعلامي باسم متضرري الصندوق، بأن مجموع الأحكام الابتدائية التي صدرت إلى هذا اليوم تجاوزت 6500 حكم في جميع مناطق المملكة.

وأوضح ” القحطاني ” ، أن بعض المتضررين توجهوا إلى المحكمة لتختيم صكوكهم بختم التنفيذ القطعي، و بعضهم إلى فرع الصندوق العقاري في جدة يطالبون بتسليم قروضهم، وبعضهم إلى إمارة مكة المكرمة لأنها جهة تنفيذ الأحكام الإدارية.

وقضت الأحكام، التي صدرت بإلزام الصندوق العقاري بإلغاء قراره السلبي بتحويل المستفيدين للبنوك التجارية، وكذلك إلزامه بإقراض كل متضرر 500 ألف ريال من رأس ماله.