بالصور.. جاجوار تعلن إطلاق ” بروجيكت 9 “

عادل الحربي(صدى):

قال رئيس قسم SVO بشركة جاجوار العالمية ” جون ادواردز ” في تصريحات إعلامية ، أنه سيتم العمل على تقديم Project 9 ولكنه لم يحدد ماذا ستكون ولا الموديل الذي سترتكز عليه هذه النسخة الخاصة ولكن هناك عدد من المرشحين المحتملين لذلك ومنهم موديلI-Pace التي لديها بالفعل سلسلة سباقية, كما تشمل المقترحات F-Pace كذلك .

وأكد جون أن Project 9 لم يتخذ قرار بشأن ما سيكون حتى الآن مؤكداً أنه ليس من الضروري أن يكون موديل عالي الأداء ، ومن الجدير بالذكر أن Project 8 استغرق العمل عليه 20 شهر حتى يخرج في صورة الانتاج في يونيو المقبل.