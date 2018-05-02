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بالصور.. جاجوار تعلن إطلاق ” بروجيكت 9 “

بالصور.. جاجوار تعلن إطلاق ” بروجيكت 9 “
عادل الحربي(صدى):

قال رئيس قسم SVO بشركة جاجوار العالمية ” جون ادواردز ” في تصريحات إعلامية ، أنه سيتم العمل على تقديم Project 9 ولكنه لم يحدد ماذا ستكون ولا الموديل الذي سترتكز عليه هذه النسخة الخاصة ولكن هناك عدد من المرشحين المحتملين لذلك ومنهم موديلI-Pace التي لديها بالفعل سلسلة سباقية, كما تشمل المقترحات F-Pace كذلك .

وأكد جون أن Project 9 لم يتخذ قرار بشأن ما سيكون حتى الآن مؤكداً أنه ليس من الضروري أن يكون موديل عالي الأداء ، ومن الجدير بالذكر أن Project 8 استغرق العمل عليه 20 شهر حتى يخرج في صورة الانتاج في يونيو المقبل.

 

 

 

 

 


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[ عدد التعليقات: 387 ] نشر منذ 31 دقيقة

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