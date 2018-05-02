أمانة مكة ترد على فيديو إزالة منزل مواطن بحي التنعيم

نايف السالم(صدى):

علقت أمانة العاصمة المقدسة، على الفيديو المتداول بشأن تعرض منزل مواطن حي التنعيم بمكة المكرمة، إلى الإزالة وإخراج من باخله من أسر بالقوة الجبرية.

حيث أوضحت الأمانة أن لجنة مكونة من بلدية العمرة وإدارة الضبط الجنائي والشرطة، قامت بإزالة الموقع؛ بناءً على توجيهات من إمارة المنطقة.

وفي ذات السياق أيضًا، قال مدير عام الإعلام والنشر بأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني: ” صحيح أنه يوجد صك ولكن الأرض التي أزيلت إحداثياتها ليست مطابقة للصك، لا حدًا ولا ذرعًا ” .

وأوضح ” الزيتوني ” أن من خلال الصك يتضح أن الأرض تقع على شارع واحد يحدها من الشرق القطعة رقم 11 والقطعة 17، ولكن على الطبيعة فأن الأرض يحدها شارعان، مما يدل على أن هناك تعديًا على إحدى الأراضي المجاورة.

يُذكر أنه تم تداول مقطع فيديو على نطاق واسع، ظهر فيه مواطن يشكو من إزالة منزله بتاريخ 9/8/1439 بحي التنعيم.