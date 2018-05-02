علامات تكشف كذب زوجك عند دخوله في علاقة مع امرأة أخرى

متابعات(صدى):

قال الاختصاصي النفسي باسم التهامي ، أن علامات كذب الزوج على زوجته ، عندما يكون في علاقة مع إمرأة أخرى واضحة وضوح الشمس .

وأوضح التهامي ، أنّ الزّوج الذي يقع في علاقة مع أخرى غير زوجته، يتراجع عن اهتمامه بها، خلافاً عمّا كان يفعله لها في السابق، فلا يسأل عنها، ولا يهتمّ بشؤونها، فضلاً عن كذبه في عدّة مواقف وبشكل مستمر.

وعندما تشعر بعدم إشباعها عاطفياً أو جنسياً، الأمر الذي يعكس تراجع اهتمامه بكسب رضاها، وقلّة حبه، وكلامه المعسول، الذي اعتادتْ على سماعه، ومبادلتها المشاعر كما كان في السابق، يلجأ للكذب.

كما يفتعل المشاكل، ودائماً ما يُسقط عليها اللوم نتيجة الأخطاء المتكرّرة، ويكثر من تبريراته، وتأخّره عن العودة للمنزل، طريقة كلامه متناقضة، وعدم السماح لها بتفتيش هاتفه.