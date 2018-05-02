أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد تحد من الرؤية بمنطقتين

علي العنزي(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، تنبيهًا متقدمًا لمنطقة حائل، وتضم: ” بقعاء، حائل، والأجزاء المجاورة لها ” ، ينذر بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وتبدأ هذه الحالة على منطقة حائل، من الساعة 13:20 من اليوم الأربعاء الموافق 2/5/2018، حتى الساعة 20:00 من اليوم ذاته.

كما أصدرت الأرصاد، تنبيهًا متقدمًا لسكان منطقة الباحة، وتشمل: ” المندق، الباحة، العقيق، بلجرشي، والأجزاء المجاورة لها ” ، تحذر فيه من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية بالمنطقة.

وأوضحت الأرصاد، أن بداية هذه الحالة الجوية على منطقة الباحة، ستكون من الساعة 12:45 من اليوم الأربعاء، على أن تنتهي الساعة 19:00 من نفس اليوم.