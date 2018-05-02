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الاتفاق يتعاقد مع ” راموس ” لتدريب الفريق

الاتفاق يتعاقد مع ” راموس ” لتدريب الفريق
ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر بنادي الاتفاق، عن اقتراب إدارة النادي برئاسة خالد الدبل من التعاقد مع المدرب الأوروجوياني ليونارد راموس.

وأوضحت المصادر، أن التعاقد مع اللاعب لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل، من المتوقع أن يتم الإعلان عنه نهاية الأسبوع الجاري.

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة قد أعلن تكفله بمدرب وثلاثة لاعبين أجانب للفريق الأول وتثمن جهوده ومبادراته المتواصلة في دعم أندية الوطن.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 474 ] نشر منذ 45 دقيقة

من افضل القرارات

[ عدد التعليقات: 387 ] نشر منذ 44 دقيقة

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