بالفيديو.. أستون مارتن تطلق سيارتها الجديدة

عادل الحربي(صدى):

أعلن أندي بالمر الرئيس التنفيذي لأستون مارتن ، أنه تستعد فانكويش للاختفاء من قائمة موديلات أستون مارتن, وتتجهز DBS للعودة بصورة قوية للحياة ولكن هذه المرة يبدو أنها سترتبط باسم Superleggera وهي شركة ايطالية تأسست في عام 1925.

مُشيرا إلى أن نتاج التعاون بين الشركتين سيكون في سيارة DBS Superleggera التي تركز على الأداء في صورة نسخة محدودة الانتاج.

وأكد بالمر ، أن السيارة الجديدة طورت بالكامل مع فيراري 812 Superfast التي يبلغ وزنها 1630 كجم وتبلغ قوتها 789 حصان من محرك V12 سعة 6.5 لتر وينتظر لذلك أن تكونDBS Superleggera أداء مثير يتماشى مع أداء سيارة فيراري التي صنعت بالتوازي معها.

وبناء على صوت السيارة وشكلها الشرس في صورة نموذج ما قبل الانتاج, فقد ذكر رئيس هندسة نظم الدفع بالشركة برايان فيتزسيمونز أن السيارة ستأتي بمحرك V12 سعة 5.2 لتر بشاحنين توربينيين وستصل قوتها الى 820 حصان. وسيطلق على السيارة اسم كودي AE31 وسيحل المحرك الجديد مكان محرك V12 سعة 5.9 لتر المتواجد في نسخة DB7 Vantage من عام 1997.

وقد رصدت السيارة في صور تجسسية وهي تدور حول المنعطفات الحادة لحلبة النوربورجرينج ، والاستماع لصوت المحرك يؤكد على تمتعها بناقل حركة أوتوماتيك. ويتوقع الكشف عن السيارة بصورة رسمية في يونيو المقبل كموديل 2019.