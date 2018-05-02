بالفيديو.. أكاديمي مصري يودع طالباته بعبارات مؤثرة بعد عزمة مغادرة المملكة
ودع أكاديمي جامعي مصري طالباته بعبارات مؤثرة، بعدما كشف لهن أنه سوف يغادر المملكة بعد 15 عاماً قضاها في التدريس هنا.
وقال الاكاديمي في مقطع فيديو جرى تداوله اليوم: ” أنا بغادر المملكة 23 رمضان، أنا 15 سنة ما شفت هنا غير كل حب وكل ود، ناس رائعة زملاء رائعين وزميلات ” .
وأضاف: إذا كان من أربع أو خمس أيام طلعولي تأشيرة خروج نهائي، فانتن واخدين تأشيرة دخول نهائي، أنا بشكركم جداً وفي منتهى السعادة أن يكون أخر منظر لي هنا هو لقائي بكم.
همس[ عدد التعليقات: 387 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يحميه ويبارك في عمره
عمار[ عدد التعليقات: 474 ] نشر منذ 1 ساعة
كاد المعلم ان يكون رسولا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46514 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب ..
طلال[ عدد التعليقات: 234 ] نشر منذ 1 ساعة
اذا احب الله عبدا حبب فيه خلقه
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 150 ] نشر منذ 59 دقيقة
اعوذ بالله الحين الجامعات حقت الحريم يدرسون فيها رجاجيل الله المستعان من متى يادافع البلا
الله المستعان بس والله اننا من جرف لدحديره اذا ذَا صحيح
والمصاروه معروف اسلوبهم بالكلام على قولة ابو سمير زوجته مصريه وسمى ولده سمير على اسم ابو زوجته وغصبت عليه وهو يخاف منها ماعلينا الزبدة يقول عندهم مثل في مصر يقول ياكل من عقلك حلاوه يعني يحوس فيك ونت تطير مع العجاج
ومره أرسل لي ابو سمير نكته في الوست اب
تقول سعودي رايحاً مصر وجا عند جهاز التفتيش في مطارهم وماغير كل شوي يدق وقاله السعودي مامعي شي عشان يدق الجهاز قاله المصري هذا يدق يسعدت البيه لأن معدنك ذهب
خذ عاد النصب يبي بشخيخ
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 10297 ] نشر منذ 48 دقيقة
الله يسعدك يخوي شايب بروحه .💚.
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أجَـل قال له ألمفتـــش هذا يدق يسعدت البيه لأن معدنك ذهب .😅😂.
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وسلم لنا على صاحبك ابو سمير وقِلَـه ألولد ألجاي يسميه عبدالحليم .
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4633 ] نشر منذ 37 دقيقة
فين الغلط ياشايب وعايب …😏 دكتور وطالبات فين الغلط؟! مو احسن من اللي عاطل باطل بس ينقد خلق الله 😉
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2322 ] نشر منذ 26 دقيقة
وش قال من كلام حتى يكون مؤثر غير تصفيق وكلمة واااااااااااااااااااو
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46514 ] نشر منذ 25 دقيقة
ههههههههههههههههه ,,
,, خفي على شايبنا الحبيب يا اخت ناقده .. لاعدمتك ,,
,, هذا هو حلا الصحيفه وبركتها وكلامه عسل ( وبشخيخ ) ليدخل قلوبنا ,,
,, صدق ، وشلون ذكر يدرس اناث ويقول لهن ( فانتن واخدين تأشيرة دخول نهائي ) ….؟
.. من حق الشايب ان يصيح ويشقق ثيابه من هاالكلام ,,
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 2444 ] نشر منذ 22 دقيقة
اهم شي البنات دخلوا البو..
واااااو.😄
ياشايب انت اللي معدنك دهب ..يادهب..
أبوفهد[ عدد التعليقات: 653 ] نشر منذ 21 دقيقة
احسن ناس في بيع الكلام المصارية
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4633 ] نشر منذ 19 دقيقة
عشان خاطرك بس يا ابو محمد 🤐
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46514 ] نشر منذ 9 دقائق
تسلمين اختنا .. الله يجبر بخاطرك فيما يسرك .. آمين ,,
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 2444 ] نشر منذ 6 دقائق
شفاعة طيبة وواسطة قبلت منك ابو محمد..😂
نقودة وشايب من اعمدتنا هنا..