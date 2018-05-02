بالفيديو.. أكاديمي مصري يودع طالباته بعبارات مؤثرة بعد عزمة مغادرة المملكة

نايف السالم(صدى):

ودع أكاديمي جامعي مصري طالباته بعبارات مؤثرة، بعدما كشف لهن أنه سوف يغادر المملكة بعد 15 عاماً قضاها في التدريس هنا.

وقال الاكاديمي في مقطع فيديو جرى تداوله اليوم: ” أنا بغادر المملكة 23 رمضان، أنا 15 سنة ما شفت هنا غير كل حب وكل ود، ناس رائعة زملاء رائعين وزميلات ” .

وأضاف: إذا كان من أربع أو خمس أيام طلعولي تأشيرة خروج نهائي، فانتن واخدين تأشيرة دخول نهائي، أنا بشكركم جداً وفي منتهى السعادة أن يكون أخر منظر لي هنا هو لقائي بكم.

