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وفاة شخص إثر سقوطه داخل ماكينة تدوير بلاستيك بالمدينة

وفاة شخص إثر سقوطه داخل ماكينة تدوير بلاستيك بالمدينة
نايف السالم(صدى):

لقي شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر سقوطه داخل ماكينة تدوير بلاستيك بأحد المصانع في المنطقة الصناعية بالمدينة المنورة.

حيث باشرت قوات مدني المدينة المنورة، الحادث، فيما أكد الحساب الرسمي للدفاع المدني على ” تويتر ” ، أن الشخص قد تم إخراجه متوفى من الماكينة بعد سقوطه فيها.

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 234 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ولا قوه الا بالله , الله يرحمه

[ عدد التعليقات: 46514 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يرحمه ويسكنه الجنه ويحسن عزاء اهله وذويه ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 127 ] نشر منذ 1 ساعة

كان مثال للرجل الوافي لعمله

[ عدد التعليقات: 4610 ] نشر منذ 60 دقيقة

لا حول ولا قوة إلا بالله **
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إنا لله وإنا إليه راجعون **

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