وفاة شخص إثر سقوطه داخل ماكينة تدوير بلاستيك بالمدينة

نايف السالم(صدى):

لقي شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر سقوطه داخل ماكينة تدوير بلاستيك بأحد المصانع في المنطقة الصناعية بالمدينة المنورة.

حيث باشرت قوات مدني المدينة المنورة، الحادث، فيما أكد الحساب الرسمي للدفاع المدني على ” تويتر ” ، أن الشخص قد تم إخراجه متوفى من الماكينة بعد سقوطه فيها.