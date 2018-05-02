وفاة شخص إثر سقوطه داخل ماكينة تدوير بلاستيك بالمدينة
لقي شخص مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر سقوطه داخل ماكينة تدوير بلاستيك بأحد المصانع في المنطقة الصناعية بالمدينة المنورة.
حيث باشرت قوات مدني المدينة المنورة، الحادث، فيما أكد الحساب الرسمي للدفاع المدني على ” تويتر ” ، أن الشخص قد تم إخراجه متوفى من الماكينة بعد سقوطه فيها.
طلال[ عدد التعليقات: 234 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوه الا بالله , الله يرحمه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46514 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمه ويسكنه الجنه ويحسن عزاء اهله وذويه ,, آمين ,,
خديجه[ عدد التعليقات: 127 ] نشر منذ 1 ساعة
كان مثال للرجل الوافي لعمله
رااايق[ عدد التعليقات: 4610 ] نشر منذ 60 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا بالله **
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إنا لله وإنا إليه راجعون **