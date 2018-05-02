الهلال يقترب من التعاقد مع مدرب بنفيكا

ماجد محمد(صدى):

اقترب نادي الهلال من التعاقد مع مدرب بنفيكا البرتغالي روي فيتوريا، وذلك لقيادة الفريق في الموسم المقبل؛ حيث أن ” فيتوريا ” أبلغ إدارة بنفيكا برغبته في الرحيل عن النادي بالرغم من أن عقده سينتهي في 2020.

ويشير ذلك إلى توصل مدرب بنفيكا الحالي إلى اتفاق مع إدارة الزعيم برئاسة سامي الجابر، الذي تضع الأرجنتيني رامون دياز كخيار ثانٍ حال فشل التعاقد رسميًا مع فيتوريا.

ويذكر أن فيتوريا توج مع بنفيكا بالدوري البرتغالي مرتين، وكأس السوبر البرتغالي مرتين، وكأس البرتغال مرة، وكأس الدوري مرة؛ حيث أنه قاد الفريق في 150 مباراة حقق خلالها 105 انتصارات، وخسر 24 مباراة، وتعادل في 24 مباراة أخرى.