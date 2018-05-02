” أهل العلم ” برنامج ديني لسما المصري في رمضان
كشفت مصادر إعلامية مصرية ، عن عدد من الصور من برنامج ديني تقدمه الفنانة الاستعراضية المصرية سما المصري ، والمقرر عرضه في شهر رمضان الكريم .
وظهر بالصور جزء من كواليس البرنامج حيث كانت ترتدي سما حجاب يٌظهر جزء من شعرها ، ومن المقرر أن تنتهي من التصوير بشكل كامل خلال الأيام القليلة المقبلة.
يذكر أن هذا البرنامج كان من المقرر أن تقدمه سما العام الماضي إلا أنها قررت تأجيله في اللحظات الأخيرة ولم تعلن تلك الوقت أسباب تأجيله.
خديجه[ عدد التعليقات: 472 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههه
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 2888 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههه طيب طيب
خديجه[ عدد التعليقات: 383 ] نشر منذ 60 دقيقة
هههههههههههههههه
معلمة[ عدد التعليقات: 494 ] نشر منذ 59 دقيقة
استغفرالله
طلال[ عدد التعليقات: 472 ] نشر منذ 55 دقيقة
الله يهديها ويصلح حالها
سعود[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 50 دقيقة
طيب خلونا نتخيل العكس داعية إسلامي يشارك في لجنة برنامج (Arab Idol)
سعود[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 43 دقيقة
تبادل أدوار من اطلق عليه شيخ أو داعية أصبح يحلل الغناء ومن أطلق عليها عارضة أصبحت تقدم برامج دينية تأثر الأرض بالفساد أصبح واضحاً جلياً فقد شاهدنا كلـــب ينزو على دجاجة وديك ينزو على معزة انتكست الفطرة حتى في الحيواااانات
مغرد[ عدد التعليقات: 1518 ] نشر منذ 29 دقيقة
والله الى بيتفرج على برنا مج راح فيها هذى حقت دين هذى حقت بار مر قص ويش وداك للدين انا الى شفته فى الفنانات انهم اذا كبروا خلاص عجزوا وشبعوا فلوس وجنس قالوا تا بوا وهم كثر الا ن اصبحت عندهم لمن تكبرى توبى المهم قفلوا قنا تها لا احد يشوفها
مغرد[ عدد التعليقات: 1518 ] نشر منذ 28 دقيقة
طيب عادل الا ما م ما مر عليها هههههههههههههههههههه