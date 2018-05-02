” أهل العلم ” برنامج ديني لسما المصري في رمضان

نورة الشهري(صدى):

كشفت مصادر إعلامية مصرية ، عن عدد من الصور من برنامج ديني تقدمه الفنانة الاستعراضية المصرية سما المصري ، والمقرر عرضه في شهر رمضان الكريم .

وظهر بالصور جزء من كواليس البرنامج حيث كانت ترتدي سما حجاب يٌظهر جزء من شعرها ، ومن المقرر أن تنتهي من التصوير بشكل كامل خلال الأيام القليلة المقبلة.

يذكر أن هذا البرنامج كان من المقرر أن تقدمه سما العام الماضي إلا أنها قررت تأجيله في اللحظات الأخيرة ولم تعلن تلك الوقت أسباب تأجيله.