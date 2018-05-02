إنفوجراف.. المعنى من ” مؤهل أو التاعبين مؤهلين ” في حساب المواطن

نايف السالم(صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن، المعنى من ” مؤهل أو التابعين مؤهلين ” ، وذلك في إنفوجراف نشره عبر موقع ” تويتر ” .

وبيَّن الإنفوجراف، المعنى وهو أن تركيبة الأسرة مؤهلة للبرنامج، وأنه سيتم احتساب المؤهلين في حساب عملية الاستحقاق من ناحية: عددهم وأعمارهم، وكذلك سيتم احتساب إجمالي دخل الأسرة في عملية الاستحقاق للمؤهلين فقط.

يذكر أن الأهلية تعني تجاوز الشروط الآتية: الجنسية، الإقامة، توافق البيانات مع الجهات الأخرى.

وكان حساب المواطن، قد أوضح آلية الاعتراض للمسجلين غير المؤهلين للاستفادة من البرنامج من خلال مقطع فيديو نشره عبر ” يوتيوب ” ، ويمكن تقديم الاعتراض عبر الرابط:هنا .

وقال البرنامج: ” في حال قبول الاعتراض، سيتم صرف قيمة دعم حساب المواطن المستحقة للمستفيد بأثر رجعي عن الفترة التي تبدأ من تاريخ يوم صدور نتيجة الأهلية إلى تاريخ يوم قبول الاعتراض، وتُحتسب مدة الأثر الرجعي بالأشهر وبحد أقصى خمسة أشهر ” .